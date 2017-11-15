Визит на вокзал: Кравцов сделал 11 выговоров и 2 поощрения

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Среда, 15 ноября 2017, 08:41

11 чиновников "Укрзализныци" получили выговоры за халатное отношение к обязанностям, двоих из них могут уволить.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов в Twitter.

"Инспекционный визит на киевский вокзал – не PR-экскурсия. За небрежное отношение к обязанностям выговоры получили 11 руководителей различных уровней. Пребывание на должностях двух из них – под вопросом", – отметил он.

"Есть и поощрения: бригады поездов 121 и 80 будут отмечены за надлежащую подготовку вагонов к рейсу", – добавил Кравцов.

Темы: Укрзализныця транспорт
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