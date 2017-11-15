На границе с Молдовой обнаружили трубопровод для контрабанды спирта

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Среда, 15 ноября 2017, 09:48

Пограничники Украины и Молдовы обнаружили на границе стран трубопровод для контрабанды спирта.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

"Во время проверки пограничники обнаружили около 150 метров пластиковой трубы, которая была проложена к линии границы на глубине 10-20 см. Нарушители, скорее всего, планировали использовать ее для незаконного перемещения спирта или другой жидкости из соседней страны", - говорится в сообщении. 

 
Фото Госпогранслужбы 

Отмечается, что контрабандисты не успели воспользоваться своим изобретением, поскольку характерного запаха спирта или горюче-смазочных материалов в нем обнаружено не было. 

 
Фото Госпогранслужбы

Пластиковую трубу демонтировали.

Продолжается поиск лиц, причастных к подготовке к противоправной деятельности.

Темы: Пограничная служба контрабанда
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