Украина – 17-я по уровню терроризма в мире

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Среда, 15 ноября 2017, 09:53

Украина занимает 17-ю позицию среди стран, которые страдают от терроризма.

Отчет о состоянии глобального терроризма в 2017 году (The Global Terrorism Index 2017) обнародовал 15 ноября лондонский Институт экономики и мира, сообщает DW.

По уровню влияния терроризма Украина получила 6,6 балла по 10-балльной шкале.

В отчете The Global Terrorism Index за 2016 Украина занимала 11-ю строчку с 7,1 балла.

В этом году Украина вошла в группу стран с "высоким" уровнем влияния терроризма вместе с такими государствами, как Сомали, Индия, Турция, Ливия, Египет, Судан и другие.

В список стран с "наивысшим" уровнем влияния терроризма на жизнь эксперты отнесли шесть государств: Ирак (10 баллов), Афганистан (9,4), Нигерию (9), Сирию (8,6), Пакистан (8,4), Йемен (7,9).

В западноевропейских государствах самое высокое влияние терроризма, по оценке экспертов, во Франции (6 баллов и 23-е место).

Соединенные Штаты Америки занимают 32--е место (5,4 балла), Россия – 33-е (5,3 балла), Великобритания – 35-е (5,1 балла).

"Украина является одной из десяти стран, в которых наблюдается довольно значительное улучшение ситуации", – заявил в комментарии DW представитель Института экономики и мира Дэниел Хислоп.

По его словам, в Украине террористические нападения осуществляются только одной террористической группой – "ДНР", и они в основном направлены против украинских силовиков.

Как заметил Хислон, терроризм в Украине "менее интенсивным, чем это было два года назад".

Темы: терроризм рейтинг Украины
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