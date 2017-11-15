Ляшко "ночью" час дискутировал с Гройсманом

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Среда, 15 ноября 2017, 10:19

Лидер парламентской фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко заявляет, что поздно вечером говорил с премьер-министром Владимиром Гройсманом об увеличении минимальной зарплаты в проекте бюджета на 2018 год.

Об этом он сказал перед заседанием Верховной Рады.

"У меня вчера была дискуссия – после голосования по бюджету, где-то в 11 ночи – с премьер-министром Гройсманом. Мы обсуждали вопрос зарплаты. 3700 гривен минимальная, которая ставится в проекте бюджета на следующий год, – это очень плохая зарплата, потому что она низкая", - сказал Ляшко в эфире "112 Украина".

Он добавил, что его фракция настаивает, чтобы минимальная зарплата была "хотя бы 5000 в месяц".

"Мы час с премьер-министром вчера ночью дискутировали, и я надеюсь, что мы найдем компромиссное решение, которое даст возможность пересмотреть зарплату и увеличить ее", - сказал Ляшко.

На вопрос, будет ли голосовать его фракция за проект бюджета во втором чтении, если их предложения не будут учтены, Ляшко сказал:

"Я надеюсь, что он поддержит наши аргументы. А где взять деньги? – премьер спрашивает. По идее, я должен в его спрашивать, где брать деньги. Где взять деньги? – читайте наши предложения. Мы предлагаем ряд законопроектов, направленных на развитие экономики", - подытожил Ляшко.

Как известно, 19 ноября Верховная рада поддержала в первом чтении проект государственного бюджета на 2018 год.

Ирина Балачук, УП
Темы: Ляшко бюджет
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