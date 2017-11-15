Геращенко о позиции Беларуси: Это второй нож в спину Украины

Первый вице-спикер Ирина Геращенко отметила, что Беларусь стала одной из 25 стран, которые, вместе с Россией, высказались против резолюции по Крыму.

"Это – не нейтральная позиция, а вполне конкретная. Нейтральные страны хотя бы воздержались", – отметила политик в Facebook на пути в Минск, где представляет Украину в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы.



"Беларуси опять не хватило "нейтральности" для отличной от РФ позиции. Но при этом Минск претендует на определенные миротворческие лавры, отмечая, что создает нейтральную площадку для переговоров по Донбассу", – возмутилась она.



"Я как украинский политик и как участник переговоров в минских группах расцениваю вчерашнее голосование белорусской делегации в третьем комитете ООН по резолюции по Крыму как такое, которое идет вразрез с громкими заявлениями о нейтральности", – заявила Геращенко.



"Это второй нож в спину Украины. После подобного прошлогоднего голосования. Изложила свою позицию максимально дипломатично, молчать не считаю возможным", – добавила она.



Геращенко поблагодарила за продвижение резолюции посла Украины в ООН Владимира Ельченко, Ахтема Чийгоза и Мустафу Джемилева, который в свой день рождения поехал в Нью-Йорк работать для поддержки декларации.



"Голосование в Генассамблее по этой принципиальной для Украины резолюции – в декабре. Мы бы хотели видеть хотя бы нейтральность от тех стран, которые громко заявляют о своей нейтральности, граждане которых представлены в миссии СММ ОБСЕ и которые хотят приобщиться к миротворческой миссии на Донбассе", – отметила политик.





Как известно, 71 государство поддержало украинский проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН, 77 воздержались от голосования, а 25 проголосовали против – в частности, против высказались Россия, Беларусь и Сербия.