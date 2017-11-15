Парубий инициирует законопроект об ответственности за хранение оружия

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Среда, 15 ноября 2017, 11:06

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий инициирует создание общего законопроекта о повышении ответственности за хранение оружия.

Об этом он заявил на заседании парламента 15 ноября, реагируя на выступления депутатов.

Комментируя слова радикала Андрея Лозового о том, что из-за отсутствия комплексной программы социализации бойцов в Ровно ветеран АТО бросил гранату в милиционера в результате бытового конфликта, Парубий сказал:

"Я считаю, что мы должны подготовить совместный законопроект о повышении ответственности за то, что люди хранят оружие, в том числе и гранаты".

"И я думаю, что этот совместный законопроект должен быть принят, чтобы уровень ответственности был настолько высок, чтобы мы эту тенденцию, которая существует в стране, могли остановить", - добавил спикер.

В свою очередь Лозовой настаивал на необходимости немедленного введения "серьезной государственной поддержки ветеранов и программы социализации бойцов", чтобы помочь трудоустроить и поддержать бойцов, преодолеть так называемый "вьетнамский синдром" и снизить уровень криминогенной обстановки.

Как известно, в Украине участились случаи хранения, а также применение гранат и других боеприпасов на мирной территории в конфликтных ситуациях или просто по неосторожности.

Правоохранители почти ежедневно отчитываются об изъятии оружия у мирного населения, также участились сообщении о погибших или пострадавших вследствие не осторожного обращения с гранатами.

Ирина Балачук, УП
Темы: Парубий оружие законодательство
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