Жебривский опубликовал фото и видео обстрелянной "Градами" Бахмутки

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Среда, 15 ноября 2017, 11:16

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский выложил в соцсеть фотографии и видео поселка Бахмутка, который в ночь на среду боевики обстреляли из ракетных систем "Град".

Материалы размещены на его facebook-странице.

По словам губернатора, эти кадры демонстрируют последствия обстрела.

"На фото и видео сами видите: разрушенный дом, улица и огороды усеянные воронками в человеческий рост, которые оставили после себя снаряды "Града", - пишет Жебривский.

Он сообщил, что никто из гражданских вследствие бомбардировки не пострадал.

"Жители разрушенного дома эту ночь провели у родственников. Председатель ВГА Зайцево Владимир Весёлкин доложил, что людям уже нашли временное жилье в том же поселке, пока будут ремонтировать дом", - рассказал глава области.

По информации штаба АТО, во время этого обстрела также пострадали жилые кварталы поселка Зайцево.

В частности, в районе населенного пункта Зайцево-Северное под огонь попал населенный пункт Кондратьевский. В результате обстрела из РСЗО "Град" частично разрушен жилой дом по улице Коляденко, 34.

При этом никто из местных жителей не пострадал.

Как сообщалось, на Донбассе боевики, применяя РСЗО "Град" и минометы, обстреляли Бахмутку Донецкой области, один из снарядов уничтожил дом мирных жителей.

Украинская правда
Темы: Донбасс АТО чрезвычайное происшествие
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