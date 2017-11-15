Новак: Верю, что уже меньше людей говорят "я ненавижу Укравтодор"

Укравтодор планирует за несколько лет соединить качественными дорогами все региональные центры страны.

Об этом сказал исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак, отчитываясь на заседании Кабинета министров 15 ноября.

"Прошел год с того дня, когда я впервые обращался к вам с этой трибуны, когда вы меня пригласили руководить государственным агентством автомобильных дорог. Спасибо за доверие и этот вызов, надеюсь, что первые результаты нашей работы являются положительными", – сказал Новак.

"Конечно, не все удалось сделать, но верю, что уже меньше людей говорят "я ненавижу Укравтодор", – добавил он.

Новак отметил, что до конца сезона его ведомство планирует отремонтировать еще около 2 тысяч километров дорог.

"Если бы я был демагогом, то мог бы сказать, что за один этот год было отремонтировано в 20 раз больше чем 3 года назад. Но я скажу только, что мы в разы увеличили объем ремонта дорог.

По словам Новака, прежде всего Укравтодор изменил саму философию ремонта дорог: с бессистемного – на работу по маршрутным принципу.

"Планируем, чтобы за 3-5 лет в стране появилась сеть дорог 1 и 2-й категории, которая соединит качественными дорогами все региональные центры страны", – отметил чиновник.

Новак отметил, что не менее важным направлением является безопасность на дорогах.



"Спасибо правительству за решение прошедшей недели по уменьшению лимита скорости в населенных пунктах до 50 километров в час. Хочу подчеркнуть отремонтированные дороги без инфраструктуры безопасности, без жестких штрафов за нарушения, без улучшения поведения на дорогах может означать увеличение смертности на дорогах", – сказал также руководитель Укравтодора.



В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман поблагодарил Новака за работу и прогресс в изучении украинского языка.



"В первую очередь спасибо за прекрасный украинский язык. Мы помним первое выступление и разбитые дороги. Год прошел, качественных дорог становится все больше", - сказал он.



Как известно, на заседании 10 ноября Кабинет министров утвердил для представления на рассмотрение Верховной Рады ряд законодательных инициатив, которые должны ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения.



Как сообщалось, на пленарном заседании Верховной Рады 15 ноября заместитель председателя парламента Оксана Сыроид заставила нардепа от партии "Наш край" Антона Киссе перейти на украинский язык.