Песков о фейковых фото Минобороны РФ: не стоит преувеличивать
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков назвал ошибкой публикацию российским Минобороны кадры из компьютерной игры, якобы подтверждающих сотрудничество США с ИГИЛ.
Об этом он заявил журналистам в среду, сообщают "РИА-новости".
"Публикация министерством обороны РФ фотографии из игры вместо подтверждающих информацию ведомства материалов — это ошибка, значение которой не стоит преувеличивать", - заявил Песков.
"Во-первых, ошибки случаются, скажем так, ничего страшного нет, если они своевременно корректируются, что и было сделано Минобороны. Я не стал бы преувеличивать значение этой ошибки",- сказал пресс-секретарь Путина.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны России использовало в качестве доказательств сотрудничества США с ИГИЛ кадры из компьютерной игры, выдав их за фотографии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.