Беларусь уже готова направлять миротворцев на Донбасс

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Среда, 15 ноября 2017, 12:22

Минск готов в случае необходимости выделить своих миротворцев для обеспечения безопасности на Донбассе.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей в среду на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве, передает Интерфакс-Украина.

"Мы намерены и впредь делать все возможное для обеспечения мира и стабильности в регионе", - заявил он.

"Поэтому, если необходимо будет, мы готовы выделить соответствующий миротворческий контингент, если это будет приемлемо всем заинтересованным сторонам, для того, чтобы участвовать в решении миротворческих задач", - заявил Макей.

Как известно, Беларусь и России являются союзными государствами. Кроме того, именно в Беларуси был похищен украинец Павел Гриб, который на самом деле был похищен российскими ФСБ и оказался в российском СИЗО в Краснодаре.

Осенью РФ и Беларусь проводили крупные совместные военные учения "Запад-2017".

Вместе с тем именно Минск является площадкой, где проходят переговоры Трехсторонней контактной группы Украины, ОБСЕ и России в вопросе разрешения ситуации в Донбассе.

Темы: Беларусь Донбасс миротворцы
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