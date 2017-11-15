За сутки в зоне АТО ранены 2 бойца – штаб

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Среда, 15 ноября 2017, 12:47

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции двое военных получили ранения.

Об этом на традиционном брифинге 15 ноября рассказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"Многочисленные обстрелы российско-оккупационными войсками из реактивных систем залпового огня "Град", артиллерии калибром 152 миллиметра, минометов, танков по позициям сил АТО и населенному пункту - такие неутешительные выводы прошедшие сутки в районе проведения АТО", – сказал полковник.

"В результате обстрелов наших позиций вблизи Широкино и Старогнатовки двое защитников Украины получили ранения. Их оперативно эвакуировали в медицинские учреждения", – отметил Лысенко.

Валентина Романенко, УП
Темы: АТО
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