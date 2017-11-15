После резолюции ООН Совет Европы усилить давление на РФ - Кулеба

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Среда, 15 ноября 2017, 14:04

Новая резолюция ООН по Крыму указывает Совете Европы, что ей стоит усилить давление на Россию.

Об этом в своем твиттере написал представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Как известно, 71 государство поддержало украинский проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН, 77 воздержались от голосования, а 25 проголосовали против - в частности, против высказались Россия, Беларусь и Сербия.

Министерство иностранных дел Украины отметило, что голосование по резолюции Генеральной ассамблеи ООН по крымского вопроса свидетельствует о поддержке Украины миром в вопросе де-оккупации Крыма.

Темы: Европа ООН Крым
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