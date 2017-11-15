У Путина отреагировали на песню о "дяде Вове"

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Среда, 15 ноября 2017, 14:32

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что считает песню "Дядя Вова" в исполнении школьников "проявлением симпатий" к Владимиру Путину.

Об этом сообщает РБК.

При этом Песков признался, что не видел сам клип.

"Самые разные есть проявления симпатий и у взрослого поколения, и у старшего поколения, и у молодого поколения — самые разные способы проявления симпатий к президенту", — добавил Песков.

Как известно, на днях в России создали очередной "музыкальный шедевр", посвященный Путину. О готовности умереть по приказу своего "главного командира" "дяди Вовы" спели ученики полицейских классов школы №44 из Волгограда под руководством депутата Госдумы Анны Кувычко.

"На земле всей был бы мир, но если главный командир позовет в последний бой - дядя Вова, мы с тобой", - поют дети.

В песне школьники, вдохновленные оккупацией Крыма, надеются на присоединение к России также Аляски.

Темы: Путин культура Росcия
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