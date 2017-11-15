"Дело рюкзаков": САП проиграла апелляцию по Чеботарю
Апелляционный суд Киева оставил без удовлетворения апелляционную жалобу САП на меру пресечения экс-замминистра внутренних дел Сергей Чеботарю в виде личного обязательства.
Соответствующее решение огласил председательствующий судья Вячеслав Дзюбин, сообщает "Укринформ".
"Суд принял решение апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", - сказал Дзюбин.
В САП просили для Чеботаря мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 5 млн гривен.
Сам Чеботарь заявил, что против удовлетворения ходатайства САП.
"Мне моя мораль не позволяла украсть на каких рюкзаках", - утверждает он.
Как известно, 14 ноября Апелляционный суд оставил без изменений решение относительно меры пресечения сыну главы МВД Александру Авакову - личного обязательства.
31 октября НАБУ задержало 3 человек по подозрению в растрате средств при закупке рюкзаков для Нацгвардии.
В частности, сына главы МВД Александра Авакова, экс-заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и бывшего представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков Владимира Литвина.
НАБУ сообщило о подозрении двум из трех фигурантов дела - Авакова и Чеботарю.
1 ноября сообщили о подозрении третьему задержанном по этому делу - Владимиру Литвину.
Суд избрал всем трем Однако мера пресечения - личное обязательство.
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