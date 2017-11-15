На Донбассе взорвался автомобиль с полицейскими, один погиб

На Донбассе на противотанковой мине подорвался автомобиль полиции.



Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.



"В Донецкой области в районе поселка Гнутово на противотанковой мине, заложенной ДРГ боевиков, подорвался служебный автомобиль полиции, ехавший по автодороге Талаковка-Гнутово", - написал он.

"Майор полиции, 1981 г.р., погиб от полученных ранений. Еще двое полицейских получили ранения и находятся в больнице", - добавил Аброськин.

В то же время председатель Нацполиции Сергей Князев сообщил, что патруль ехал на вызов и подорвался на мине.



Еще вчера этой мины там не было, потому что наши военные свободно передвигались на этом участке. Сейчас взрывотехники обнаружили рядом еще одну замаскированную мину", - написал он.