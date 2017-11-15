В НАПК объясняют "разоблачения" своей "эффективностью"

В Нацагентстве по предупреждению коррупции заявили, что напряженная ситуация вокруг ведомства сложилась из-за его активной антикоррупционной деятельности.

Об этом на брифинге в среду заявил член НАПК Александр Серегин.

По его словам, за последние три месяца Нацагентство показало "чрезвычайную эффективность".

"За три последних месяца НАПК приняло 817 решений. Это больше, чем за предыдущие 9 месяцев. И это еще далеко не все результаты нашей работы, которые мы впоследствии обнародуем", - сказал Серегин.

Также он добавил, что на следующий год запланирована проверка 23 государственных органов.

"Видимо наша активная деятельность и стала поводом для подобных действий других органов", - сказал Серегин.

Он отметил, что как член НАПК, готов к сотрудничеству с правоохранительными органами, "чтобы поставить окончательную точкку" в этом деле.

На вопрос журналистов, почему на брифинге не присутствует глава НАПК Наталья Корчак, которую, в первую очередь, и обвинили в фальсификациях в Нацагентстве, Серегин ответил, что у нее есть достаточно другой работы.

"В агентстве есть текущая основная работа в соответствии с законодавставом. Госпожа Корчак занята другой работой, которая стоит перед НАПК ", - сказал Серегин.

Также он уточнил, что, по его мнению, присутствие на брифинге двух членов НАПК свидетельствует о позиции всего ведомства.

Как известно, накануне руководитель департамента финансового контроля Нацагентства обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций и злоупотреблении положением.

В НАБУ заявили о расследовании возможных фальсификаций в НАПК.

В НАПК сообщили, что обжалуют в суде обвинения в фальсификациях.