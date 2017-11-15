Появились доказательства бездействия НАПК относительно топ-чиновников

Нацагентство по предупреждению коррупции действительно избегало проверок деклараций высших должностных лиц государства.

Это следует из справки по результатам проверки состояния организации работы в департаменте финансового контроля и мониторинга образа жизни, которая попала в распоряжение "Украинской правды".

Согласно документу, проверка выявила факты нарушения установленного механизма анализа департаментом деклараций чиновников.

Так, в феврале-мае 2017 года в НАПК назначили полные проверки деклараций за 2015 и 2016 годы министра финансов Александра Данилюка, нардепов-радикалов Олега Ляшко и Андрея Лозового, депутата из "Оппоблока" Евгения Балицкого, нардепа из "Самопомочи" Елены Сотник, а также чиновницы Государственной судебной администрации Светланы Павлюк.

Однако, как отмечается в справке, лица. ответственные за проверки всех этих деклараций, кроме Балицкого, не направили ни одного запроса о получении сведений, необходимых для такой проверки - ни из реестров, ни из баз данных, ни из других источников.

Анализ работы НАПК показал, что сроки проверок вышеупомянутых отчетов о доходах истекли, однако решение об их результатах так и не были приняты.

Также в справке отмечается, что во время соответствующих проверок агентство не применяло автоматизированную систему мониторинга соответствия расходов декларантов полученным ими доходам, что оказало негативное влияние на качество анализа и его продолжительность.

Как сообщалось, ранее член Нацагентства по предотвращению коррупции, которая и назначила вышеуказанные проверки, Анна Соломатина заявила, что НАПК не проверяет декларации топ-чиновников.

В частности, по ее словам, в феврале 2017 начались проверки восьми депутатов и одного министра, среди которых Ляшко, Нестор Шуфрич, Сотник и Балицкий. Но ни одного запроса ни в один орган не направили. То есть эти проверки не проводили.

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Евгений Кизилов, УП