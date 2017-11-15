Закон о деоккупации Донбасса может быть проголосован в декабре - Винник

Проект закона о деоккупации Донбасса Верховная Рада сможет рассмотреть в декабре, если комитет нацбезопасности и обороны придет к согласию в вопросе того, кто и как должен освободить оккупированные территории.

Об этом сообщил журналистам в среду член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник.

"Думаю, что в течение 3-5 дней мы доработаем один единственный вопрос и на следующей пленарной неделе, в декабре, выйдем с проектом, который может быть поддержан 5 фракциями парламента", - сказал он.

По его словам, чтобы передать документ на голосование, осталось доработать один единственный вопрос.

"Статья 10 является предметом доработки комитетом ... Простым языком: против Украины ведется гибридная война. Украина должна принимать меры, чтобы обеспечить свою безопасность и территориальную целостность с сохранением демократических процедур, предусмотренных Конституцией. То есть, мы должны заставлять агрессора к миру", - сказал он.

Винник отметил, что в связи с этим могут нарушаться конституционные права граждан, которые "могут находиться на границах территорий, где эти меры могут осуществляться"

"То есть, надо проводить какие-то эвакуации, переселения. Нам надо определиться, какие меры могут осуществляться в пределах каких полномочий. Надо прописать эти меры, полномочия, кто имеет право включить эти механизмы в полном объеме и срок, на которые они могут быть применены ", - сказал член комитета по нацбезопасности.

Также он отметил, что этот пункт должен определять и защищать военных.

"Чтобы не было таких ситуаций как с Колмогоровым", - сказал Винник.

Он пояснил, что также следует еще согласовать, как противодействовать гибридной войне без объявления состояния войны или чрезвычайного положения.

Также он отметил, что во время обработки документа члены комитета максимально "вычистили" все его пункты, чтобы в случае судебных исков в России не было никаких шансов.

Ранее сообщалось, что комитет включил в законопроект о Донбассе вопрос Крыма.

Как известно, 6 октября 2017 года Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса №7163.

Ко второму чтению нардепы подали у нему 653 поправки.

Члены парламентского комитета по нацбезопасности решили не вносить в законопроект о реинтеграции Донбасса пункт о разрыве дипломатических отношений с Россией, который инициировал секретарь комитета Иван Винник.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко не поддержал эту идею.