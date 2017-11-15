Боевики 8 раз нарушили перемирие, потерь нет

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Среда, 15 ноября 2017, 18:38

Российско-оккупационные войска на разных участках фронта продолжают нарушать перемирие. С начала суток враг 8 раз открывал огонь по подразделениям украинского войска, потерь среди наших бойцов нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 15 ноября 2017.

"На Луганском направлении, еще на рассвете, российские наемники обстреляли из 120-мм миномета защитников Травневого, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - защитников Новолуганского", - говорится в сообщении.

Также по одной вооруженной провокации зафиксировано неподалеку Крымского и Донца, где оккупанты били по украинским опорным пунктам из гранатометов и стрелкового оружия.

"На Донецком направлении боевики обстреляли оборонительные укрепления вблизи Водяного, Новомихайловки и Авдеевки из пехотного вооружения, а подступы к Пескам еще из 82-мм миномета", - отмечают в пресс-центре.

В случаях прямой угрозы безопасности, военнослужащие Вооруженных Сил применяли по врагу оружие, не запрещенное Минскими договоренностями - гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Темы: Донбасс АТО война Росcия
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