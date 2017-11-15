Суд разрешил Штепе приехать в Киев

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Среда, 15 ноября 2017, 18:48

Ленинский районный суд Харькова продолжил домашний арест с ношением электронного браслета экс-мэру Славянска Нели Штепе.

Об этом сообщил адвокат Штепы Александр Шадрин, передает "Интерфакс-Украина".

Также он сообщил, что суд разрешил ей ненадолго поехать в Киев для лечения

"Суд продлил домашний арест и ношение электронного браслета до 13 января и разрешил на 4 дня поехать в Киев для стационарного лечения", - сказал Шадрин.

Суд также решил продолжить рассмотрение дела Штепы, несмотря на замену судьи.

"Новый председательствующий судья Скляренко заявил самоотвод из-за процессуальных нарушений при его назначении, но двое других судей (членов коллегии - ИФ) проголосовали против. Суд не удовлетворил также наше ходатайство об отводе судей. После этого стало понятно, что настаивать на новом рассмотрении не имеет смысла. Решили продолжить слушание", - сказал Шадрин.

Следующее заседание назначено на 19 декабря.

Как известно, ранее судья по делу Штепы Виктор Викторов ушел в отпуск по уходу за ребенком.

Штепу задержали 11 июля 2014. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск под угрозами террористов, в плену террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненное заключение.

20 сентября Ленинский районный суд Харькова отпустил ее из СИЗО и отправил ее под домашний арест с ношением электронного браслета.

В октябре 2017 Штепа выписалась из харьковской больницы, куда она была госпитализирована с гипертоническим кризом, и вернулась домой, в Славянск.

Темы: Славянск Киев суд местная власть
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