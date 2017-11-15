В Минске обсудили режим прекращения огня на Донбассе

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Среда, 15 ноября 2017, 22:26

Главными темами переговоров в Минске стали вопросы соблюдения режима прекращения огня на Донбассе и безопасность гражданского населения.

Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в трехстороннем контактной группе Мартин Сайдик, передает "БЕЛТА".

"Учитывая события последней недели вопросы соблюдения режима прекращения огня и безопасности гражданского населения в зоне конфликта были главными для трехсторонней контактной группы и ее рабочей группы по безопасности", - сказал Сайдик.

Он рассказал, что в последнее время наблюдался рост числа нарушений режима прекращения огня.

Трехсторонняя контактная группа в очередной раз подчеркнула, что все нарушения режима прекращения огня, особенно вблизи объектов гражданской инфраструктуры, представляют собой угрозу дня населения.

Отмечается, что стороны еще раз подтвердили свою приверженность полному и бессрочному режиму прекращения огня и согласовали совместное заявление.

"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДО и ОРЛО подтверждает свою полную приверженность перемирию, объявленному в связи с началом учебного года, и безусловному выполнению дополнительных мероприятий, направленных на обеспечение всеобъемлющего и устойчивого бессрочного прекращения огня, включая выполнение всех соответствующих приказов", - озвучил текст заявления Мартин Сайдик.

Кроме того, участники обсуждали вопросы водоснабжения, в частности текущие расчеты и погашения задолженности за поставленную воду.

Как известно, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе обсудила вопросы безопасности, в частности обстрелы населенных пунктов с запрещенного Минскими соглашениями оружия и настояла на предоставлении СММ ОБСЕ полного доступа ко всей территории ОРДЛО.

Темы: Донбасс ОРДЛО Росcия Минские соглашения
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