В Сенцова в колонии начались проблемы с сердцем - адвокат

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Среда, 15 ноября 2017, 22:52

Украинский режиссер и политзаключенный Олег Сенцов в российских колониях плохо питался, сильно похудел и у него начались проблемы с сердцем.

Об этом сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, передает "Громадське.Крим".

"За два с половиной месяца у него обострился ревматизм. Он там в холоде находился, холодные камеры, холодные автозаки, поезд, в котором он ехал, без отопления. Ему выписали мазь согревающую. Еще у него начались проблемы с сердцем. Врач запросил его карточки детские. Я думаю, что в ближайшее время мы эти карточки найдем, направим в колонии, и Олегу будет назначено лечение", - рассказал адвокат.

По его словам, сейчас Сенцов находится в колонии "Белый медведь" в Ямало-Ненецком автономном округе. Там к нему не применяют никаких притеснений и пыток.

"К Олегу там уважительное отношение, никто не ущемляет. Раньше там были жестокие условия, были и избиения, и не очень хорошие условия содержания. В настоящее время, когда руководство колонии изменилось, условия хорошие. Насколько это возможно. Они придерживаются законности, придерживаются правил внутреннего распорядка. Как в армии, все строго по уставу, учитывая это и дисциплина железная", отметил Динзе.

Как стало известно 13 октября, Олега Сенцова доставили в российский город Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Олега Сенцова вместе с Александром Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Международные организации признали, что дело против Сенцова и Кольченко сфабриковано, и выступили с критикой в ​​адрес РФ, требуя освободить их. Россия на призывы не реагирует.

Темы: Сенцов Росcия
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