США рассматривают внедрение миссии ООН на Донбассе - помощник Тиллерсона

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Среда, 15 ноября 2017, 23:15

Введение миротворческой миссии ООН на Донбассе - это непростая задача, которая рассматривается в США.

Об этом сообщил помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Аарон Весс Митчелл во время своего визита в Киев, передает "Радио Свобода".

"И в таком случае миротворческие силы ООН должны были бы вводиться на всю оккупированную территорию и включать также отвод вооружений в места постоянной дислокации", - отметил Митчелл.

Кроме того, он обсудил с президентом Петром Порошенко предоставления Украине летального оружия. Митчелл заявил, что такой вид поддержки остается на повестке дня.

"Как подчеркивал министр обороны США Мэттис, предоставление летальной оружия - одна из возможностей, которую еще рассматривают", - сказал помощник Тиллерсона.

Он назвал переговоры с Порошенко "очень продуктивными", на которых удалось обсудить восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины. Он заверил, что Вашингтон остается преданным партнером Киева в этом процессе.

"Мы осуждаем насилие, которое творится на востоке Украины, и это остается серьезным вызовом. Нам было приятно видеть, что в Украине принято несколько важных реформаторских законов, но нужно очень много сделать", - сказал Митчелл.

Митчелл добавил, что нужно и дальше работать для создания Антикоррупционного суда, улучшать важную работу НАБУ и САП, реформировать экономику и выполнять требования, необходимые для следующего транша МВФ.

Как известно, 14 ноября 2017 в Киев с визитом прибыл помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Весс Митчелл.

Темы: США Украина
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