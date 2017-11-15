Всеукраинский совет церквей поддержал предложение Грицака об освобождении заложников

Участники заседания Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций поддержали предложение председателя СБУ Василия Грицака и обратились к главам всех мировых конфессий с просьбой помочь в процессе освобождения заложников.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Решение было принято единогласно и все лидеры украинских церквей подписали персональные обращения к мировым иерархам с просьбой помочь повлиять на процесс скорейшего освобождения людей, содержащихся в заложниках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с инициативой подготовки такого обращения Василий Грицак выступил на встрече с Всеукраинским советом церквей, которая проходила в середине октября в национальной академии СБУ.

"Мы должны использовать любую возможность, чтобы привлечь внимание к этой проблеме и найти пути ее решения. Чтобы здравый смысл победил, и наши пленники вернулись домой", - заявил тогда Грицак.

По данным СБУ, пока освобождены и найдені 3140 человек, в заложниках ОРДЛО находятся 155 украинских граждан, еще 403 - считаются пропавшими без вести. На территории России незаконно содержатся десять наших соотечественников.