Всеукраинский совет церквей поддержал предложение Грицака об освобождении заложников

930 просмотров
Среда, 15 ноября 2017, 23:24

Участники заседания Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций поддержали предложение председателя СБУ Василия Грицака и обратились к главам всех мировых конфессий с просьбой помочь в процессе освобождения заложников.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Решение было принято единогласно и все лидеры украинских церквей подписали персональные обращения к мировым иерархам с просьбой помочь повлиять на процесс скорейшего освобождения людей, содержащихся в заложниках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с инициативой подготовки такого обращения Василий Грицак выступил на встрече с Всеукраинским советом церквей, которая проходила в середине октября в национальной академии СБУ.

"Мы должны использовать любую возможность, чтобы привлечь внимание к этой проблеме и найти пути ее решения. Чтобы здравый смысл победил, и наши пленники вернулись домой", - заявил тогда Грицак.

По данным СБУ, пока освобождены и найдені 3140 человек, в заложниках ОРДЛО находятся 155 украинских граждан, еще 403 - считаются пропавшими без вести. На территории России незаконно содержатся десять наших соотечественников.

Темы: церковь СБУ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Священника сняли с должности за пьяную ДТП на Ровенщине 12 ноября 2017, 10:53
В Киеве открыли мурал с Павлом II, расписанный антипольскими надписями 15 октября 2017, 15:08
Активисты назвали лица, причастные к захвату храма УПЦ КП в Крыму 5 сентября 2017, 17:19
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Послы стран G7 призвали к избирательной реформе и обновлению состава ЦИК
В Сенцова в колонии начались проблемы с сердцем - адвокат
Главные новости дня – за 60 секунд
Появились доказательства бездействия НАПК относительно топ-чиновников
Все новости
Фото

Как прошел парад такс на Подоле

киев

Аудиобиблиотека и еще 8 образовательных победителей “Общественного бюджета”

здоровье

Лечебная жвачка против пародонтоза, которую можно съесть как конфету