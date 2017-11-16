Стрельба в Калифорнии: шесть погибших

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Четверг, 16 ноября 2017, 00:58

В результате нападения на школу в округе Техама американского штата Калифорния погибли 6 человек.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.

По информации CNN, 44-летний Кевин Нил начал стрельбу во вторник: убив соседку, на украденном автомобиле он поехал в школу, где стрелял по окнам. Полиция застрелила нападавшего.

Сообщается, что перед стрельбой в школе Нил убил свою жену.

"44-летний Кевин Нил ранее находился под пристальным вниманием правоохранительных органов. Он угрожал оружием своей соседке. В течение 20 лет он боролся с психическими расстройствами", - рассказал помощник шерифа округа Техама Фил Джонстон.

Как известно, ранее в результате нападения в церкви Техаса погибли по меньшей мере 27 человек.

Темы: США
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