Стрельба в Калифорнии: шесть погибших
В результате нападения на школу в округе Техама американского штата Калифорния погибли 6 человек.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.
По информации CNN, 44-летний Кевин Нил начал стрельбу во вторник: убив соседку, на украденном автомобиле он поехал в школу, где стрелял по окнам. Полиция застрелила нападавшего.
Сообщается, что перед стрельбой в школе Нил убил свою жену.
"44-летний Кевин Нил ранее находился под пристальным вниманием правоохранительных органов. Он угрожал оружием своей соседке. В течение 20 лет он боролся с психическими расстройствами", - рассказал помощник шерифа округа Техама Фил Джонстон.
Как известно, ранее в результате нападения в церкви Техаса погибли по меньшей мере 27 человек.
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