США внесли на голосование ООН новую резолюцию по химатаках в Сирии

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Четверг, 16 ноября 2017, 02:22

США в ООН внесли на голосование новую резолюцию по химатак в Сирии, которая должна продлить мандат Организации по запрещению химического оружия.

Об этом заявило Постоянное представительство США при ООН, передает Укринформ.

"Соединенные Штаты инициировали голосования в 15:00 16 ноября по нашему последнему проекту резолюции Совета Безопасности ООН, который должен восстановить мандат Общего следственного механизма - независимой технической группы, которая определяет виновников ужасных химических атак в Сирии", - говорится в заявлении.

"Соединенные Штаты надеются, что Совет Безопасности будет иметь объединенную позицию в ответ на применение химического оружия против гражданских лиц и продолжит работу этой критически важной группы", - отметили в американском представительстве.

Как известно, Вашингтон настаивает на необходимости полноценного международного расследования применения химического оружия в Сирии.

Темы: США ООН Сирия
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