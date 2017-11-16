Мировые корпорации зарабатывают на детском труде в Конго - Amnesty
Мировые корпорации продолжают использовать детский труд при добыче кобальта в Конго.
Об этом в своем отчете заявила международная правозащитная организация Amnesty International, передает DW.
Сообщается, что на шахтах Конго, которая является мировым лидером по добыче кобальта, используют труд 7-летних детей.
В отчете Amnesty International "Время перезарядиться" (Time to recharge) среди других упоминаются такие технологические гиганты, как Apple, Samsung и Sony, а также немецкие автоконцерны BMW, Daimler и Volkswagen.
Amnesty отмечает, что среди 29 компаний, деятельность которых была проанализирована правозащитниками, ни одна не выполнила свои обязательства по разглашению проблемы нарушений прав человека в Конго и их прекращения.
"Чтобы прекратить нарушения прав человека в Конго, мы настаиваем на тщательном просмотре цепочки посредников при поставках кобальта", - подчеркивает организация.
Как известно, ранее Amnesty International обвинила президента Сирии Башара Асада в преступлениях против человечности.
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