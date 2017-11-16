Российский оппозиционер получил политическое убежище в ЕС

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Четверг, 16 ноября 2017, 05:05


Российскому политику Вячеславу Мальцеву, который был организатором акции "5.11.17", предоставили статус политического беженца в ЕС.

Об этом Мальцев рассказал в интервью американскому русскоязычному телеканалу "Настоящее время".

"Я в Евросоюзе. Мне пришлось в тюрьме отсидеть, и многое другое. Я политический беженец - это совершенно очевидно для любого. Визу очень легко поставить, если ты реальный политический беженец. Если ты действительно находишься в розыске за политическое преступление - нет никаких проблем ", - подчеркнул Мальцев.

Политик не называет страны своего нынешнего пребывания.

Мальцев уехал из России летом 2017 года, после того как его должны были уже в третий раз арестовать.

Как известно, 5 ноября в России прошли акции протеста против президента Владимира Путина и его окружения. В тот день количество задержанных превысило 400 человек.

Мальцев стал фигурантом уголовного дела, возбужденного ФСБ по ч.1 ст. 205.4 (организация террористического сообщества) УК России.

Темы: Росcия ЕС
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