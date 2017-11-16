Украинская сторона не пойдет на шантаж боевиков по обмену пленными - Геращенко

Украинская сторона в Минске не пойдет на шантаж по поводу включения в обмен пленными лиц, подозреваемых в убийстве героев Небесной Сотни.

Об этом на своей странице в Facebook написала член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко.

"Мы не пойдем на шантаж и не можем отпустить на волю тех, кто никак не подпадает под действие Минских соглашений, например,"беркутовцев", которых подозревают в убийстве героев Недеснои Сотни", - подчеркнула она.

"В гуманитарной подгруппе призвала немедленно разблокировать освобождение заложников, ведь уже 14 долгих месяцев нет ни одного освобожденного", - также отметила Геращенко.

Как известно, украинская сторона в ТКГ настаивает на предоставлении полного доступа СММ ОБСЕ в ОРДЛО.