Сутки в АТО: 16 обстрелов, пострадавших нет

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Четверг, 16 ноября 2017, 06:30

За прошедшие сутки, 15 ноября, боевики 16 раз нарушили перемирие - ни один боец ​​ВСУ не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. Несмотря на уменьшение количества и интенсивности вражеских обстрелов, полного соблюдения режима прекращения огня вдоль линии разграничения сторон не имеет. Оккупанты продолжают обстреливать укрепления сил АТО, время от времени используя минометы", - говорится в заявлении.

На Луганском направлении около полуночи российско-террористические войска обстреляли из минометов калибра 120-мм защитников Майского.

По одной вооруженной провокации вчера вечером было зафиксировано неподалеку Александровки, Троицкого и Светлодарска - противник применял стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

На Донецком направлении российские наемники били по наших опорных пунктах с пехотного вооружения.

Под обстрелами из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оказались защитники Песков и Талаковки, из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов - подступы к Авдеевке и шахте Бутовка.

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины 11 раз открывали ответный огонь.

Темы: Донбасс АТО
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