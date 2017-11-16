Боевики уже несколько дней обстреливают с "Градов" города и села в Донецкой области - Лабай

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Четверг, 16 ноября 2017, 08:12

Пресс-офицер штаба АТО Василий Лабай подтвердил информацию об обстреле боевиками украинских городов и сел Донецкой области.

Об этом он заявил в ответ на запрос УП.

"Уже несколько дней подряд пророссийские боевики ведут огонь из тяжелой артиллерии, минометов, обстреливают украинские города и села, которые находятся вдоль линии соприкосновения. Несколько дней назад - Трехизбенка, затем Марьинка, затем Зайцево с "Градов". От их преступных действий страдает местное гражданское население и разрушается инфраструктура ", - подчеркнул Лабай.

"Мы находимся в постоянной координации с СЦКК. В дальнейшем применение незаконными вооруженными формированиями артиллерийских систем может привести к непредсказуемым последствиям, в том числе и к многочисленным жертвам среди гражданского населения", - также отметил он.

Как известно, ранее боевики, применяя РСЗО "Град" и минометы, обстреляли Бахмутку.

Темы: АТО Донбасс
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