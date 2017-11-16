СБУ рассчитывает, что лидер РПЦ поможет освобождению заложников

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Четверг, 16 ноября 2017, 09:32

Служба безопасности Украины приветствует любые шаги российских властей по разблокированию процесса освобождения заложников.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ утром 16 ноября.

"Считаем, что присоединение главы Русской православной церкви Кирилла к совместным усилиям глав всех мировых конфессий в рамках реализации инициативы Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций поспособствует скорейшему возвращению домой каждого из заложников", – говорится в сообщении.

 
Фото СБУ

СБУ отметила, что "в этом чувствительном вопросе для многих людей не должно быть никакого пиара, особенно с целью повышения рейтинга отдельных политиков".

"Мерилом успеха должно стать реальное освобождение украинских заложников, а не громкая информационно-пропагандистская кампания", – добавила спецслужба.

Темы: заложники пленные церковь СБУ Росcия
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