Бывший депутат из Одессы финансировал террористов – СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили факты финансирования бывшим депутатом Одесского городского совета совместно с менеджментом строительной компании незаконных вооруженных формирований так называемых "ДНР" и "ЛНР".



Об этом сообщает пресс-службы СБУ 16 ноября.



Согласно сообщению, правоохранители установили, что один из крупных одесских застройщиков часть проданной недвижимости не отражает в финансовой документации и получает наличными.



Затем передавались одному из бывших депутатов горсовета Одессы, который имеет "интересы" в строительном бизнесе.



Сотрудники спецслужбы задокументировали, что депутат, объявленный в международный розыск, скрывается от украинского правосудия на территории России и направляет процент от суммы на финансирование незаконных вооруженных формирований террористических организаций "ДНР / ЛНР".



В СБУ отмечают, что для получения дополнительных доказательств финансирования терроризма в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины, происходят обыски в офисных помещениях строительной компании и местах жительства фигурантов дела.