Бывший депутат из Одессы финансировал террористов – СБУ

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Четверг, 16 ноября 2017, 09:34

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили факты финансирования бывшим депутатом Одесского городского совета совместно с менеджментом строительной компании незаконных вооруженных формирований так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщает пресс-службы СБУ 16 ноября.

Согласно сообщению, правоохранители установили, что один из крупных одесских застройщиков часть проданной недвижимости не отражает в финансовой документации и получает наличными.

Затем передавались одному из бывших депутатов горсовета Одессы, который имеет "интересы" в строительном бизнесе.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что депутат, объявленный в международный розыск, скрывается от украинского правосудия на территории России и направляет процент от суммы на финансирование незаконных вооруженных формирований террористических организаций "ДНР / ЛНР".

В СБУ отмечают, что для получения дополнительных доказательств финансирования терроризма в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины, происходят обыски в офисных помещениях строительной компании и местах жительства фигурантов дела.

Темы: СБУ терроризм Одесса
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