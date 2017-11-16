Бывший депутат из Одессы финансировал террористов – СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили факты финансирования бывшим депутатом Одесского городского совета совместно с менеджментом строительной компании незаконных вооруженных формирований так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Об этом сообщает пресс-службы СБУ 16 ноября.
Согласно сообщению, правоохранители установили, что один из крупных одесских застройщиков часть проданной недвижимости не отражает в финансовой документации и получает наличными.
Затем передавались одному из бывших депутатов горсовета Одессы, который имеет "интересы" в строительном бизнесе.
Сотрудники спецслужбы задокументировали, что депутат, объявленный в международный розыск, скрывается от украинского правосудия на территории России и направляет процент от суммы на финансирование незаконных вооруженных формирований террористических организаций "ДНР / ЛНР".
В СБУ отмечают, что для получения дополнительных доказательств финансирования терроризма в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины, происходят обыски в офисных помещениях строительной компании и местах жительства фигурантов дела.
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