Аваков просит Италию быть беспристрастной к нацгвардейцу Маркиву

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Четверг, 16 ноября 2017, 14:01

Министр внутренних дел Арсен Аваков призывает власти Италии к беспристрастному суду над нацгвардейцем Виталием Маркивым, которого арестовали по подозрению в причастности к гибели фотокорреспондента Андреа Рокелли на Донбассе.

Об этом он сообщил в Twitter.

"В связи с отклонением судом ходатайства В. Маркива об изменении меры пресечения на домашний арест, направил письмо уважаемому министру иностранных дел Италии – с целью обратить внимание на факты, и призвать к объективному и непредвзятому суду", – написал Аваков.

 

"Мы не оставим нашего солдата!", – заверил он.

Как известно, летом полиция Италии арестовала украинского военнослужащего Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли и его российского партнера Андрея Миронова 2014 года в Славянске.

Виталий Маркив является действующим заместителем командира взвода в батальоне Нацгвардии Украины им. генерала Сергея Кульчицкого.

В августе прокуратура Милана допросила народного депутата Украины от БПП Андрея Антонищака, который является координатором батальона им. генерала Сергея Кульчицкого.

В Генпрокуратуре заявляли, что итальянская сторона не обращалась к Украине ни за правовой помощью относительно допроса Маркива, ни с запросами по нему.

Темы: Аваков Италия Донбасс Нацгвардия армия
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