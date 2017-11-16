Аваков просит Италию быть беспристрастной к нацгвардейцу Маркиву

Министр внутренних дел Арсен Аваков призывает власти Италии к беспристрастному суду над нацгвардейцем Виталием Маркивым, которого арестовали по подозрению в причастности к гибели фотокорреспондента Андреа Рокелли на Донбассе.



Об этом он сообщил в Twitter.



"В связи с отклонением судом ходатайства В. Маркива об изменении меры пресечения на домашний арест, направил письмо уважаемому министру иностранных дел Италии – с целью обратить внимание на факты, и призвать к объективному и непредвзятому суду", – написал Аваков.

"Мы не оставим нашего солдата!", – заверил он.

Как известно, летом полиция Италии арестовала украинского военнослужащего Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли и его российского партнера Андрея Миронова 2014 года в Славянске.



Виталий Маркив является действующим заместителем командира взвода в батальоне Нацгвардии Украины им. генерала Сергея Кульчицкого.



В августе прокуратура Милана допросила народного депутата Украины от БПП Андрея Антонищака, который является координатором батальона им. генерала Сергея Кульчицкого.



В Генпрокуратуре заявляли, что итальянская сторона не обращалась к Украине ни за правовой помощью относительно допроса Маркива, ни с запросами по нему.