Прокуратура открыла дело на нардепа за сепаратизм

Прокуратура начала уголовное производство против нардепа от партии "Оппозиционный блок" Евгения Балицкого по статье сепаратизм.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Причиной стали его слова о возможности отсоединения от Украины округа, от которого он баллотировался. Дело расследуется по ч.2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное представителем власти).

"По данным прокуратуры, установлено, что народный депутат Украины Евгений Балицкий, избранный от Оппозиционного блока по г. Мелитополю и Мелитопольского района Запорожской области, 13.11. 2017 в вечернем эфире телеканала "112" высказал мнение о возможности отделения территории округа, который он представляет", - сказано в сообщении.

Ранее нардеп заявил о "возможности отсоединения" Мелитополя от Украины.

"Вы понимаете, что с такой философией уже Крым "уехал", сейчас мы не можем вернуть себе Донбасс. Мы поедем! Возможно, такие, как округ, который я представляю. Только мы выедем со своими территориями. Вас это совершенно не смущает? Что останется?", - пригрозил Балицкий.

Также он заявил, что постоянно ездит в Крым.

"Это моя земля и я буду туда ездить, пока закон мне это не запретит", - сказал Балицкий.

После того, как прокуратура сообщила о возбуждении против него дела, он на своей странице Facebook назвал обвинения "безосновательными и надуманными".

"В моих словах не было ни малейшего намека на сепаратизм, не было никаких призывов к нарушению территориальной целостности Украины. Сказанное мной прозвучало в ответ на откровенно сепаратистские заявление Дмитрия Корчинского, который открыто заявил, что украинцам нужно разъединяться. Причем сказано это было в ответ на мой призыв к объединению", - отметил нардеп.

Он пояснил, что своим заявлением лишь "высказал предположение, что люди, которые поддерживают политику "Оппозиционного блока" могут уехать со своими территориями", если на них будут давить "такие корчинские".

"Мне стало интересно, не боится ли Корчинский, делая подобные заявления, что ситуация, произошедшая на Донбассе, может произойти где-нибудь еще. Т.е. это было сказано исключительно для того, чтобы остановить откровенно сепаратистские призывы Корчинского", - сказал нардеп.

Расследование в уголовном производстве против Балицкого поручено следственному отделу Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области.