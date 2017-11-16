НАБУ задержало восьмого фигуранта в деле о хищении "Стены"

Национальное антикоррупционное бюро задержало человека, вероятно причастного к хищению на так называемом проекте "Стена".

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели ряд обысков, по результатам которых задержали человека, вероятно задействованного в коррупционной схеме по завладению средствами государственного бюджета Украины ... - так называемый проект "Стена", - говорится в сообщении.

По данным следствия, задержанный выступал пособником в завладении бюджетными средствами должностными лицами Государственной пограничной службы и руководителями предприятий-генподрядчиков.

НАБУ установило, что задержанный организовал приобретение предприятия с признаками фиктивности, через которое в течение 2015-2016 годов обеспечивал обналичивание безналичных средств, поступавших от генподрядчиков проекта "Стена".

"Всего, согласно данным следствия, с участием этого предприятия конвертированы в наличные более 10 млн грн, выделенных для инженерно-технического обустройства границы, которыми в дальнейшем завладели участники преступной схемы", - отмечают в ведомстве.

Сейчас правоохранители проводят с задержанным следственные действия, решается вопрос сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Сообщается также, что по результатам проведенных обысков детективы НАБУ изъяли более 40 печатей предприятий с признаками фиктивности, в том числе и тех, которые были задействованы в преступной схеме завладения бюджетными средствами, а также несколько сотен тысяч наличных.

В августе этого года были задержаны 7 подозреваемых в растрате государственных средств, выделенных для так называемого проекта "Стена".

Как известно, одним из идеологов построения укреплений на границе с Россией был тогдашний премьер Арсений Яценюк. Он уверял, что сооружение станет надежной преградой против возможного проникновения российских войск в Украине.

С марта 2016 НАБУ занималось расследованием возможного хищения денег на проекте "Стена".

В июле 2017 ГПУ заявил об обнаружении схемы растраты и присвоения бюджетных средств в ходе строительства проекта "Стена" на границе с Россией.

По данным следствия чиновники пограничной службы и частные предприниматели присвоили более 100 млн гривен.

В августе этого года были задержаны 7 подозреваемых в растрате государственных средств, выделенных для проекта "Стена".