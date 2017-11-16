ГПУ рассказала детали обысков в "Укрзализныци"

Генпрокуратура совместно с полицией проводят обыски в одном из департаментов ОАО "Укрзализныця" и у победителей торгов в рамках дела о хищении средств во время закупок.

Об этом сообщает сайт ГПУ.

"Проводится около 50 обысков в рамках уголовного производства по факту присвоения должностными лицами ОАО "Укрзализныця" средств в особо крупных размерах во время проведения в период 2015 – 2017 годов закупок скреплений рельсовых, совершенного по предварительному сговору группой лиц", - говорится в сообщении.

Обыски проходят в служебных помещениях департамента и его филиала, по месту жительства служащих, в офисных помещениях и помещениях руководителей субъектов хозяйствования, которые побеждали на торгах "Укрзализныци" в 2015 - 2017 годах.

"Постановлениями суда предоставлено разрешение на изъятие тендерной и бухгалтерской документации, информации на компьютерных носителях, отобрание образцов поставленного товара, с целью возможности дальнейшего проведения ... необходимых экспертных исследований", - добавили в ГПУ.

Уголовное производство открыто по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Как известно, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что 16 ноября правоохранители проводят обыски в 6 регионах Украины по делу о злоупотреблениях в "Укрзализныци".

"Подозреваются граждане Дубневичи, Михальчук, Костюк и другая веселая гоп-компания", - писал Омелян.

В то же время председатель комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Ярослав Дубневич заявил, что никаких обысков по делу "Укрзализныци" у него не было.

Как известно, в ноябре 2016 года депутат от БПП Сергей Лещенко заявил, что братья Дубневичи обогащаются на госзакупках "Укрзализныци".

25 января 2017 года министр инфраструктуры Владимир Омелян раскритиковал на заседании правительства глава "Укрзализныци" Войцеха Балчуна.

В частности, Омелян обвинил Балчуна в коррупции и сотрудничестве с Дубневичами.

Глава "Укрзализныци" Балчун признал, что общается с нардепом Ярославом Дубневичем, поскольку тот возглавляет парламентский комитет по транспорту.

Как известно, "Укрзализныця" закупает запчасти, которые производят компании братьев Дубневичей.

Конфликту Омеляна и Балчуна предшествовало решение Кабинета министров, которое переподчинило "Укрзализныцю", забрав ее у Министерства инфраструктуры. Согласно этому решению, "Укрзализныця" будет подчиняться напрямую правительству.

В феврале НАБУ получило доступ к документам ПАО "Укрзализныця" для расследования сговора с Дубневичами.