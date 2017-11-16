Дубневич об “обысках” у себя: Омельян морочит голову

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Ярослав Дубневич заявляет, что у него не проводились обыски по делу "Укрзализныци", несмотря сообщения министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Уважаемые СМИ! Сообщаю: обыска ни у меня и в моих общественных приемных не происходило и не происходит. Все мои помощники работают в нормальном, обычном режиме. Не ведитесь на фейки, господа! ", - заявил Дубневич.

Он назвал абсурдом комментарий Омельяна по поводу обысков, распространенный ранее.

"Это не означает, что министр, находясь на своем посту, вообще имеет право обвинять кого-либо без основания, манипулировать фактами и фейками, морочить голову сообществу и зарабатывать дешевый пиар таким образом", - отметил он.

Он напомнил, что ранее Омельян уже был судом вынужден опровергать свои заявлния в его адрес по решению суда.

"Слишком мало? Сейчас попытка номер два - такое же пустословие, которое не стоит комментировать", - написал Дубневич.

Ранее министр Омельян на своей странице в Facebook написал, что в четверг Генпрокуратура совместно с Нацполицией провели около 50 обысков в шести регионах Украины "по делу злоупотреблений в особо крупных размерах и преступном сговоре с целью коррупционных доходов".

"Подозреваются граждане Дубневичи, Михальчук, Костюк и другая веселая гоп-компания", - написал Омельян.

Как известно, 16 ноября правоохранители провели обыски в 6 регионах Украины по делу злоупотреблений в "Укрзализныци".

Ранее сообщалось, в ноябре 2016 года депутат от БПП Сергей Лещенко заявил, что братья Дубневичи обогащаются на госзакупках "Укрзализныци".

25 января 2017 года министр инфраструктуры Владимир Омелян раскритиковал на заседании правительства глава "Укрзализныци" Войцеха Балчуна.

В частности, Омелян обвинил Балчуна в коррупции и сотрудничестве с Дубневичами.

Глава "Укрзализныци" Балчун признал, что общается с нардепом Ярославом Дубневичем, поскольку тот возглавляет парламентский комитет по транспорту.

Как известно, "Укрзализныця" закупает запчасти, которые производят компании братьев Дубневичей.

Конфликту Омеляна и Балчуна предшествовало решение Кабинета министров, которое переподчинило "Укрзализныцю", забрав ее у Министерства инфраструктуры. Согласно этому решению, "Укрзализныця" будет подчиняться напрямую правительству.

В феврале НАБУ получило доступ к документам ПАО "Укрзализныця" для расследования сговора с Дубневичами.