Апелляционный суд отказался смягчить меру пресечения водителю Touareg

207 просмотров
Четверг, 16 ноября 2017, 20:10

Апелляционный суд Харьковской области отказался смягчить меру пресечения в отношении второго подозреваемого в смертельном ДТП Геннадия Дронова.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Апелляционную жалобу ... оставить без удовлетворения", - говорится в постановлении, озвученной судьей Ярославом Чопенком.

Отмечается, что Дронов участвовал в заседании в режиме видеоконференции. В момент объявления решения он упал на стол. После этого связь отключили.

Как известно, 16 ноября 2017 года до объявления решения апелляционного суда Геннадий Дронов заявил, что может объявить голодовку.

8 ноября Киевский районный суд Харькова принял решение взять под стражу сроком на 2 месяца водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова без возможности внесения залога.

6 ноября правоохранители сообщили ему о подозрении.

Вечером 18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет и от столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести.

Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина, дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

Позже в полиции сообщили, что статус водителя Volkswagen Touareg, который проходит как свидетель, может быть изменен.

Темы: суд ДТП Харьков
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Суд по делу Януковича перешел к закрытому режиму 16 ноября 2017, 19:25
Берлускони выиграл суд по алиментам у экс-жены, она вернет 60 млн евро 16 ноября 2017, 18:59
Суд отобрал у Клюева гектар земли под Киевом 16 ноября 2017, 13:24
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Комиссия избрала двух замов директора ГБР Трубы
Комиссия избрала директора ГБР
В РПР назвали вероятных победителей в ГБР, Матиос – "пролетает"
В Крыму фигуранту "дела украинских диверсантов" дали 5 лет колонии
Все новости
позиция

Андрухович отказался от участия в культурном мероприятии в Германии

Образование

Ученики из оккупированного Донбасса хотят учиться дистанционно в Украине

здоровье

#СахарПодКонтролем. Что следует знать о диабете