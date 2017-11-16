Апелляционный суд отказался смягчить меру пресечения водителю Touareg

Апелляционный суд Харьковской области отказался смягчить меру пресечения в отношении второго подозреваемого в смертельном ДТП Геннадия Дронова.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Апелляционную жалобу ... оставить без удовлетворения", - говорится в постановлении, озвученной судьей Ярославом Чопенком.

Отмечается, что Дронов участвовал в заседании в режиме видеоконференции. В момент объявления решения он упал на стол. После этого связь отключили.

Как известно, 16 ноября 2017 года до объявления решения апелляционного суда Геннадий Дронов заявил, что может объявить голодовку.

8 ноября Киевский районный суд Харькова принял решение взять под стражу сроком на 2 месяца водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова без возможности внесения залога.

6 ноября правоохранители сообщили ему о подозрении.

Вечером 18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет и от столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести.

Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина, дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

Позже в полиции сообщили, что статус водителя Volkswagen Touareg, который проходит как свидетель, может быть изменен.