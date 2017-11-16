В Бахмуте обнаружили авто с гранатами и патронами

В Бахмуте группа реагирования патрульной полиции во время проверки автомобиля обнаружила более 400 патронов, 5 гранат и тротиловую шашку.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"В Бахмуте ГРПП остановили для проверки автомобиль под управлением гражданина 1971 года рождения. При осмотре транспортного средства под сидением в сумке находились более 400 патронов калибром 7,62 мм, тротиловая шашка весом 200 граммов, 5 гранат Ф-1 и РГД-5" , - говорится в сообщении.

Следствие должно установить, куда направлялась машина и конечное назначение оружия.

Открыто уголовное производство по ч. Ст.263 "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса, продолжаются спецмероприятия.