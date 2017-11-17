Найцікавіше: 2004. Тігіпко погрожує масовим прибуттям до столиці "осіб у касках" 2005. Порошенко назвав Зінченка "Іудою" 2011. Верховна Рада ухвалила новий закон про вибори 2016. На Медведчука заборона прямих перельотів до Росії не поширюється

2003, понеділок

– Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради щодо контролю за виконанням режиму державного кордону в районі острова Тузла вважає за необхідне порушити питання про компенсацію з боку Росії збитків, завданих у результаті будівництва дамби.

На думку голови комісії Ігоря Осташа, сума такої компенсації могла б становити від 10 до 20 мільйонів гривень.

Водночас посол Росії в Україні Віктор Чорномирдін вважає, що проблема навколо Тузли "не стосується міждержавних відносин Росії й України", і питання можна було б вирішити на рівні керівників українського Криму та російського Краснодарського краю.

2004, середа

– "Не хотілося б доводити ситуацію до звернення нашого штабу до шахтарів із проханням захистити Центрвиборчком", – заявив у Харкові керівник виборчого штабу Віктора Януковича Сергій Тігіпко. Він додав, що в разі радикального розвитку подій після другого туру президентських виборів до Києва можуть прибути "30-40 тисяч осіб у касках".

2005, четвер

– "Я глибоко переконаний: Зінченко – Іуда. Причому, на відміну від біблійного Іуди, який зрадив за 30 срібників, а потім пішов і повісився – від цих такого не дочекаєшся. Вони будуть у нас при будь-якій владі, то за есдеків, то за президента, то за Юлю – професійні зрадники!", – так охарактеризував свого кривдника, екс-голову Секретаріату президента Олександра Зінченка колишній секретар РНБО Петро Порошенко.

Але на питання про паралелі, ким для нього є Юлія Тимошенко, Порошенко відповів: "Не дочекаєтеся! Блискучий харизматичний політик, красива жінка, талановита людина. Зрозумійте, у мене немає конфлікту з Тимошенко".

2006, п’ятниця

– Прем'єр Віктор Янукович на засіданні РНБО почав вимагати вилучення з порядку денного розгляду питання про стан житлово-комунального господарства, захищаючи свого профільного віце-прем’єра Володимира Рибака.

Однак, як повідомив секретар Радбезу Віталій Гайдук, на засіданні таки визнали незадовільним рівень виконання законодавства з питань формування ЖКГ країни. У відповідь на це Янукович та спікер Верховної Ради Олександр Мороз достроково залишили засідання РНБО.

2007, субота

– Українофоби з Євразійського союзу молоді розгромили виставку в Українському культурному центрі в Москві, присвячену Голодомору в Україні 30-х років минулого століття.

Охоронці виставки затримали й передали міліції трьох вандалів ЄСМ, котрі били стенди з фотографіями, іншим вдалося втекти.

МЗС України звернулося з нотою до МЗС РФ з вимогою щодо якнайшвидшого завершення розслідування та притягнення винних до відповідальності.

2008, понеділок

– Нардеп від НУНС Тарас Стецьків заявляє, що у фракції блоку наразі майже порівну прихильників та супротивників позиції президента Віктора Ющенка.

"Після подій, пов'язаних із відставкою Яценюка, багато депутатів "Нашої України" переосмислюють свою позицію, вони зрозуміли, що в будь-який момент президент може їх викинути за борт", – пояснив Стецьків своє бачення ситуації у формально пропрезидентській фракції НУНС.

2009, вівторок

– Президент Віктор Ющенко заявив, що Україна не поставляє зброю в Грузію на незаконних підставах.

"У чому наша провина? Що ми не запитали спочатку в Москви, чим торгувати? Ми відповідаємо всім зобов'язанням, які взяли на себе, міжнародним угодам, і працюємо на цьому ринку привселюдно, чесно, без якихось прихованих варіантів", – зазначив Ющенко.

– Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я не виявили мутацій вірусу грипу A/H1N1.

"У результаті попередніх тестів в рамках досліджень зразків, узятих у пацієнтів в Україні, яких-небудь значних змін у вірусу пандемічного грипу не виявлено", – повідомили у ВООЗ.

2010, середа

– Верховна Рада відхилила закон про забезпечення національної енергетичної безпеки, яким пропонувалося не виконувати рішення Стокгольмського арбітражу по компанії "РосУкрЕнерго". Цей опозиційний законопроект підтримали 138 депутатів, але фракції Партії регіонів, комуністів та Блоку Литвина за нього не голосували.

8 червня 2010 року Стокгольмський арбітражний суд зобов'язав НАК "Нафтогаз України" повернути компанії "РосУкрЕнерго", співзасновником якої є олігарх Дмитро Фірташ, 12,1 мільярдів кубометрів природного газу.

– Генпрокуратура передала у Вищий спеціалізований суд у цивільних і кримінальних справах кримінальну справу за обвинуваченням екс-депутата Віктора Лозінського. Його обвинувачують у завданні тяжких тілесних ушкоджень мешканцю Кіровоградської області Валерію Олійнику в червні 2009 року, що призвело до загибелі постраждалого.

2011, четвер

– Верховна Рада ухвалила новий закон про вибори. Його підтримали 366 депутатів включно з представниками опозиційних фракцій БЮТ та НУНС.

Відповідно до закону, парламентські вибори здійснюватимуться за змішаною (пропорційно-мажоритарною) системою, встановлюється виборчий бар’єр у 5%, а блоки участі у виборах не беруть.

– Син нардепа від Партії регіонів Володира Ландіка Роман Ландік заявив на суді в Луганську, що за його кримінальною справою стоїть голова парламентської фракції ПР Олександр Єфремов.

У ніч проти 5 липня 2011 року депутат Луганської міськради Роман Ландік в луганському ресторані "Баккара" побив дівчину Марію Коршунову. 10 липня Ландіка-молодшого затримано під російським Краснодаром.

2014, понеділок

– Шестеро українських військових загинули та дев’ятеро дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Президент РФ Володимир Путін в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD поклав всю відповідальність за кровопролитний конфлікт на сході України на офіційний Київ.

"Ви хочете, щоб центральна влада України всіх там знищила, всіх своїх політичних супротивників і опонентів? Ви цього хочете? Ми не хочемо. І не дозволимо", – заявив Путін.

Він додав, що "в сучасному світі люди, які ведуть боротьбу і вважають цю боротьбу справедливою для себе з їх точки зору, завжди знайдуть озброєння".

– Хімічні заводи українського олігарха Дмитра Фірташа "Кримський титан" і "Кримський содовий завод" пройшли перереєстрацію відповідно до вимог російського законодавства, повідомив самопроголошений "глава республіки Крим" Сергій Аксьонов.

2015, вівторок

– Троє українських військових зазнали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Вищий адміністративний суд України визнав незаконною постанову Верховної Ради про зняття депутатської недоторканності та арешт нардепа від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука.

17 вересня 2015 року Рада проголосувала за зняття недоторканності з Мосійчука і дала згоду на його арешт. Перед цим у парламенті продемонстровали відео, на якому депутат розповідає про "розцінки" на депутатські запити.

– Після нічиї у словенському Мариборі з рахунком 1:1 та попередньої домашньої перемоги у Львові 2:0 над збірною Словенії, українська збірна з футболу з раунду плей-офф пробилася на Чемпіонат Європи, який влітку 2016 року відбудеться у Франції.

2016, четвер

– Один український військовий загинув та ще один боєць дістав поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– ОБСЄ зафіксувала рекордну з початку року кількість обстрілів на Донбасі, дві третини з яких здійснено із забороненої зброї. Про це повідомив заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

– Пряме авіасполучення між Україною та Росією заборонено, однак для Віктора Медведчука обидві країни відкривають небо, йдеться в розслідуванні програми "Схеми".

Зокрема, журналісти зафіксували, що прямі польоти до Москви попри заборону Медведчук здійснював, як мінімум, тричі.

Олег Поліщук, для УП