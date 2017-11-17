Байден заявил, что был главным по Украине при Обаме

13 просмотров
Пятница, 17 ноября 2017, 06:53

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что имел полное доверие президента США Барака Обамы по вопросам, связанным с Украиной.

Об этом он рассказал во время выступления в университете Пенсильвании, пишет Голос Америки.

"Президенту не просто передать абсолютную власть по определенному вопросу вице-президенту ... Необходимо большая доверие, чтобы президент сказал: "Ты занимаешься Ираком. Ты занимаешься Украиной, Джо", - приводит слова вице-президента США Twitter страница Центра Байдена по дипломатии и глобальной политике при университете Пенсильвании.

Байден, который многократно посещал Украину с рабочими визитами, не исключает йомвирности баллотироваться на следующих выборах президента США.

Темы: США Обама Донбасс Крым
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Госдеп США: Россия – угроза от Балтийского до Черного моря 17 ноября 2017, 05:55
Белый дом: Трамп не хочет спорить с Путиным 17 ноября 2017, 05:03
Кушнер не передал Сенату запрошенную информацию о связях с РФ 17 ноября 2017, 04:10
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
СМИ: В ОРДО готовят списки на обмен пленными
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета США
ГПУ возбудила уголовное производство против Сытника
Главные новости дня – за 60 секунд
Все новости
другой город

5 уличных фотографов, которые снимают Одессу

позиция

Андрухович отказался от участия в культурном мероприятии в Германии

Образование

Ученики из оккупированного Донбасса хотят учиться дистанционно в Украине