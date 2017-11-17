Мюллер выдал более десятка повесток членам кампании Трампа

Специальный советник ФБР Роберт Мюллер обратился к более чем десятку бывших чиновников предвыборной кампании Дональда Трампа с требованием предоставить документы, касающиеся любых контактов с россиянами.

Об этом, ссылаясь на источники, пишет Bloomberg.

Как сообщили изданию лица, пожелавшие остаться анонимными, повестки были выданы еще в середине октября. По их словам, это свидетельствует о том, что расследование Мюллера жестко проводит связи между должностными лицами кампании и Россией.

Один из источников описал повестку как довольно обычную попытку Мюллера обеспечить доступ следователей ко всем материалам по делу. Мюллер запросил несколько новых дополнительных материалов, но повестка не представляет собой открытие новой линии расследования, сказал этот человек.

Однако, другой источник считает, что повестку не стоит рассматривать, как сигнал, что Мюллер не открывает новые линии расследования.

Как сообщалось, Сенат США требует от зятя и советника Трампа Джареда Кушнера предоставления его корреспонденции с экс-советником Трампа по нацбезопасности Майклом Флинном, порталом Wikileaks и представителями РФ.