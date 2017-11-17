Штаб: Ситуация в зоне АТО усложнилась, боевики применяют артиллерию

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Пятница, 17 ноября 2017, 08:00

Всего за минувшие сутки оккупанты 22 раза нарушили перемирие, применяя крупнокалиберную артиллерию и минометы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Оперативная обстановка в районе проведения АТО несколько усложнилась. Подконтрольные России вооруженные боевики продолжают применять оружие против украинских защитников. Особенно активно противник нарушает договоренности о прекращении огня в темное время суток", - говорится в сообщении.

Так, на Луганском направлении, эпицентром боевого противостояния стала Светлодарская дуга.

Враг с небольшими перерывами около трех часов обстреливал оборонительные укрепления ВСУ из 82-мм минометов, гранатометов, пулеметов и вооружения БМП на подступах к Луганскому. Всего было выпущено более 90 мин. Украинские воины почти на каждый обстрел отвечали прицельным огнем.

Также вечером под обстрел из минометов калибра 82-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали защитники Макарового. Провоцировал противник украинских воинов из стрелкового оружия и в районе Крымского.

На Донецком направлении наиболее неспокойно на Приазовье. Грубо нарушая Минские договоренности, противник применил артиллерию калибра 152-мм вблизи Водяного. Из 120-мм миномета бил по защитникам Павлополя и Широкиного.

Позиции ВСУ в пригороде Авдеевки боевики обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под гранатометный огонь попали опорные пункты сил АТО у Новотроицкого, а под конец суток незаконные вооруженные формирования обстреливали из крупнокалиберных пулеметов защитников Старогнатовки.

Как сообщается, в ответ украинские военнослужащие 15 раз подавляли огневую активность противника. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
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