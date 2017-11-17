Президент Чехии: европейским политикам не хватает мужества признать Крым российским

Президент Чехии Милош Земан утверждает, что в Европе есть немало политиков, которые считают аннексию Крыма "завершенным делом", но им не хватает мужества признать это открыто.

Об этом он заявил в интервью российскому агентству ТАСС накануне своего визита в Россию.

Такое заявление Земан сделал в ответ на ремарку корреспондента, что Земан - "чуть ли не единственный европейский политик, который откровенно признал воссоединения Крыма с Россией свершившимся фактом".

"Знаете, то, что я единственный политик, который высказался в этом ключе, не означает, что другие не имеют тех же самых взглядов, но у них не хватает мужества, чтобы выразить их публично", - ответил чешский президент.

Земан вновь сравнил Косово и Крым, заявив о двойных стандартах.

"Знаете, в чем заключается моя аргументация? Она очень проста: я против двойных стандартов. С одной стороны, у вас есть Косово, где была гарантия ООН, но эта гарантия не была обеспечена, а с другой - Крым, где был проведен референдум. Это двойные стандарты, и это плохо", - сказал он.

"Если сегодня Косово считается независимым государством, а Крым на основе результатов референдума хочет присоединиться к России, то я не смогу протестовать. Поэтому я и принял французское выражение fait accompli", - добавил Земан.

Как известно, во время выступления в Страсбурге в Парламентской ассамблее Совета Европы президент Чехии предложил заплатить Украине и узаконить аннексию Крыма.

"Европейская правда"