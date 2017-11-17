Аваков о "деле рюкзаков": Я буду требовать извинений

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Пятница, 17 ноября 2017, 09:08

Министр внутренних дел Арсен Аваков уверен, что его сын не совершал противозаконных действий – и это будет доказано в суде.

Об этом он сказал в ночь на пятницу в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я горжусь своим сыном, и мой сын не сделал ничего такого, за что мне было бы стыдно", – заявил глава МВД.

"А та манипуляция, которая предложена, будет обратно доказана в суде, и я буду требовать от всех, чтобы они извинились", – сказал Аваков.

Как известно, Соломенский райсуд Киева 1 ноября избрал Александру Авакову и еще двум фигурантам "дела рюкзаков" меру пресечения в виде личного обязательства.

Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует уголовное производство о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для нужд МВД Украины в конце 2014 – начале 2015 годов. Детективы выясняют обстоятельства, связанные с подделкой складских документов по поставленным рюкзакам.

Экс-заместителю главы МВД Сергее Чеботаре и сыну министра Александру Авакову, задержанным 31 октября, сообщили о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением).

Позднее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины уведомили о подозрении в совершении преступления третьего задержанного – руководителя IT-компании Turboseo Владимира Литвина, руководящего также фирмой, которая по результатам тендера должна была пошить партию рюкзаков для МВД.

Темы: Аваков МВД
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