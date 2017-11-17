Аваков не собирается идти в президенты

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Пятница, 17 ноября 2017, 09:36

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что у него нет президентских амбиций.

Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в ночь на пятницу, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Нет, не буду, нет", – ответил Аваков на вопрос о том, будет ли принимать участие в очередных президентских выборах как кандидат.

"Но я жду определяться, кого поддерживать", – добавил он.

Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2019 году.

Темы: Аваков виборы
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