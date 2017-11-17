Аваков не собирается идти в президенты
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что у него нет президентских амбиций.
Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в ночь на пятницу, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Нет, не буду, нет", – ответил Аваков на вопрос о том, будет ли принимать участие в очередных президентских выборах как кандидат.
"Но я жду определяться, кого поддерживать", – добавил он.
Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2019 году.
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