Петренко о своей охране: С этим невозможно научиться жить

2894 просмотра
Пятница, 17 ноября 2017, 09:57

Министр юстиции Павел Петренко говорит, что с недавних пор находится под охраной.

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Когда в прошлом году мы запустили систему электронного декларирования, 2 тысячи судей уволились. Мне передавали мягко говоря: вас не любят, господин министр. Всякое было…", – поведал министр.

По словам главы Минюста, он получал угрозы еще в 2014 году, когда его ведомство изменило процедуру продажи арестованного имущества и отстранило от нее компанию-монополиста, приближенную к сыну экс-президента Виктора Януковича и подконтрольную нескольким регионалам.

"Мы приняли решение, что нет, так не будет. Мы отменили тот порядок, ввели систему электронной продажи арестованного имущества.. Месяца три были жесткие информатаки на меня, передавали "приветы" от разного рода "товарищей": "ты ж смотри, тебе ходить по городу и жить"… Говорю: "Я готов спокойно ходить по городу и жить, я знаю, что делаю правильное дело", – рассказал Петренко.

"У меня не было охраны до последнего времени", – добавил он.

Сейчас же, по словам министра, его постоянно сопровождает один человек.

"С этим невозможно научиться жить", – отметил также Петренко.

Темы: Минюст Петренко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
#АгроРейдерыСтоп: еще один законодательный шаг для защиты аграриев 16 ноября 2017, 16:00
НАБУ расследует дело относительно чиновников Минюста 14 ноября 2017, 15:48
В Украине появится реестр неплательщиков алиментов 10 ноября 2017, 12:42
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
НАБУ возбудило дело о возможном незаконном обогащении Луценко
Вице-премьер Венгрии заявил о праве зарубежных венгров на автономию
Аваков о "деле рюкзаков": Я буду требовать извинений
Хроника 17 ноября. Тигипко пугает Киев шахтерами, а кум Путина Медведчук спокойно летает в Москву
Все новости
наше

Фильм "Граница" получил гран-при международного кинофестиваля во Франции

Переселенцы

Первый в Украине социальный отель в Харькове

Образование

Ученики из оккупированного Донбасса хотят учиться дистанционно в Украине