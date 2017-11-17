Гройсман и Ляшко продолжили в Раде "ночную дискуссию" о зарплатах

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Пятница, 17 ноября 2017, 10:57

Премьер-министр Владимир Гройсман пояснил нардепу Олегу Ляшко, почему не может еще больше поднять минимальную зарплату в Украине.

Об этом шла речь во время "Часа вопросов к правительству" на заседании Верховной Рады в пятницу.

Задавая вопрос правительству, Ляшко напомнил Гройсману об их разговоре поздно вечером 14 ноября, когда он просил повысить минимальную зарплату в бюджете на 2018 год с 3,7 тысяч гривен до 5.

В свою очередь премьер объяснил депутату, что нынешнего роста экономики страны мало для таких кардинальных изменений.

"Все знают, что экономика Украины начала рост, но этого недостаточно для того, чтобы люди ощутили на себе более быстрые изменения в качестве их жизни", - заявил он.

Гройсман отметил, что сначала нужно повысить процент роста экономики с 3,2 до более 5%. И сделать это необходимо уже в 2018 году.

"И это даст нам возможность повышать и заработную плату, и пенсии, и стабилизировать цены", - пояснил он.

Дополняется...

Темы: Гройсман Ляшко зарплаты Верховная Рада
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