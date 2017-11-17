Стали известны подробности дела, которое ГПУ открыла на Сытника

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника по обращению народного депутата от "Народного фронта" Елены Масориной.

Об этом свидетельствуют данные выписки из Единого реестра досудебных расследований, которым располагает "Украинская правда".

Согласно этим данным, производство было зарегистрировано в ЕРДР 16 ноября с правовой квалификацией ч.1 ст. 238 Уголовного кодекса, а именно - "Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с выполнением служебных обязанностей, при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа".

Масорина утверждает, что Сытник летом 2017 года дал группе журналистов неофициальное интервью, в ходе которого сообщил обстоятельства и подробности досудебного расследования в ряде резонансных уголовных производств, порочащие человека.

В частности – в уголовном производстве относительно в прошлом военного прокурора сил АТО Константина Кулика по его обвинению в незаконном обогащении Сытник разгласил сведения об обстоятельствах личной жизни Ирины Нимец – гражданской жены Кулика, порочащие ее как человека.

"Разглашенные Сытником сведения, которые стали ему известны в результате прослушивания телефона Нимец не были рассекречены в установленном законом порядке, а поэтому имели статус государственной тайны", – говорится в фабуле дела.

В Генеральной прокуратуре "Украинской правде" подтвердили, что Управлением по расследованию преступлений, совершенных работниками органов, ведущих борьбу с преступностью Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, начатом 16.11.2017 по обращению народного депутата Украины Масориной Е.С . и заявлению Нимец И.В.



По данным ГПУ, проведение должностными лицами Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий в отношении Немец И.В. привело к нарушению неприкосновенности частной жизни, тайны ее переписки и телефонных разговоров.

А также разглашение данных досудебного расследования порочит честь и достоинство последней, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 182, ч. 1 ст. 328, ч. 2 ст. 387 УК Украины.



Досудебное расследование продолжается, отметили в ГПУ.

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16 ноября стало известно, что Генпрокуратура возбудила уголовное производство в отношении директора НАБУ Артема Сытника из-за вероятного разглашения данных следствия.

Сообщалось, что Сытника могут вызвать на допрос уже 17 ноября.

В то же время сам директор НАБУ, по данным УП, находится в командировке в Португалии.

Отмечалось, что ГПУ возбудила уголовное производство на основании опубликованной в интернете аудиозаписи, где человек с голосом, похожим на Сытника, рассказывает журналистам детали некоторых резонансных дел.

Народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко призвал ГПУ открыть дело и проверить эту запись.

Как сообщалось, Елена Масорина была среди нардепов фракции "Народный фронт", которые выступили личными поручителями экс-нардепа Николая Мартыненко.